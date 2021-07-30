وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والمستشار عبد الحميد همام الرئيس السابق لمحكمة المنصورة الابتدائية وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

وشهد المحافظ، ووزير الأوقاف، وفقا لبيان صحفى، استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحى بإجمالى 4 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة على عدد من إدارات الأوقاف هم إدارة شرق وغرب المنصورة وبلقاس وأجا وميت غمر والسنبلاوين ومنية النصر.

وصرح وزير الأوقاف، بأنه من المتوقع هذا العام أن تحصل الدقهلية 40 طنا من لحوم الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ضعف الكمية السنوية للمحافظة وأن إجمالى مبالغ صكوك الأضاحى هذا العام بلغت مايقرب من 140 مليون جنيه قابلة للزيادة مما يدل على ثقة المواطنين فى الوزارة من خلال توزيع اللحوم على المستحقين.

وثمن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المساجد بمشاركة المجتمع المدنى.