«بموت حرفيًا».. مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

/642962/بموت-حرفيا-مي-حلمي-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا

كشفت مذيعة الكورة مي حلمي سبب اختفائها من على منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، ناسبة الأمر إلى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة الإعلامية مي حلمي بفيروس كورونا المستجد.

إصابة مي حلمي بفيروس كورونا

وأعلنت مي إصابتها بكورونا من خلال الإجابة على سؤال أحد متابعيها عن سر اختفائها عبر خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، فأجابت قائلة: "أخف بس من كورونا وارجع أتكلم معاكم زى الأول وأكتر".

وذكرت حلمي أعراض الفيروس التي تعاني منها قائلة: "تعبانة جدًا صدقوني.. بموت حرفيًا من الكحة والصداع"، مضيفة: "مش شامه، مش سامعة، صداع وكحة".

مي حلمي تكشف حقيقة ارتباطها بحسن شاكوش

ومن ناحية أخرى، حسمت الإعلامية مي حلمي مسألة ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تداول أخبار تفيد بارتباطهما، وذلك عقب ظهورهما مؤخراً ممسكين بأيدي بعضهما البعض بأحد المطاعم الشهيرة.

وكتبت مي حلمي، عبر «ستوري انستجرام» قائلة: "خلصتوا أخبار... الأسبوع الجاي، عندي إعلان مع حد من زمايلي بردوا، هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول".

مي حلمي تنوي على الاعتزال

يشار إلى أن المذيعة مى حلمى، أثارت الجدل - فى وقت سابق من الشهر الماضى - على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان نيتها في اعتزال كل شىء، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "بفكر جدياً باعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا نهائياً، كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده".

و أعلنت نيتها لهذا القرار بعد تعرضها للتنمر من قبل رودا السوشيال ميديا عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتى ايفان راكيتيش لاعب برشلونة السابق واشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبى، ولاقت الصورة تداول كبير على صفحات الفيس بوك وسط عبارات من التنمر من قبل المتابعين.