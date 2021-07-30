/642959/كريم-هنداوي--أخطبوط-مصر-لكرة-اليد-في-الأولمبياد

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزا تاريخيا وكبيرا على نظيره السويدي بنتيجة 27-22 ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في مباراة شهدت تألق كبير من لاعبي الفراعنة خاصة من الحارس كريم هنداوي حارس فراعنة اليد.

ويستعرض دوت الخليج إحصائية كريم هنداوي

كريم هنداوي " الأخطبوط" ينجح للتصدي لـ "١٧" تسديدة من أصل "٣٨" بمعدل نجاح "٤٥٪"منها

"٦" تسديدات من ال "٦" م

"٦" تسديدات من ال "٩" م

"١" هجمة سريعة

"٤" اختراقات

احصائيات لاعبي منتخب اليد

مُحمد سند : 6 أهداف

يحيي خالد: 5 أهداف

أحمد هشام: 4 أهداف

يحيي الدرع: 3 أهداف

على زين: 3 أهداف

أحمد حسام:2 هدف

محمد ممدوح هاشم:2 هدف

أحمد الأحمر: 1 هدف

عُمر الوكيل: 1 هدف

المنتخب الوطني يضمن التأهل للدور القادم

ضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الصيفية طوكيو والمقامة بالعاصمة اليابانية، بعد الفوز على السويد وصيف النسخة الماضية من كأس العالم بنتيجة 27-22، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج منافس الفراعنة في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.

وأستطاع المنتخب المصري رفع رصيده للنقطة 6 متساويا مع الدنمارك والسويد ، ولكنه يحتل المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف على المنتخب السويدي، ليواجه فراعنة اليد ثالث المجموعة الأولى حتى الأن مالم تغيير الجولة الأخيرة ترتيب المجموعات.

ويواجه المنتخب المصري نظيره النرويجي في ثمن نهائي كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يحتل بطل أوروبا ثالث الترتيب بالمجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في ذات المجموعة، على أن تحسم الجولة الأخيرة منافسات دور الثمانية بشكل نهائي.

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا كبيرا على السويد وصيف كأس العالم بنتيجة 27-22 ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في رابع مواجهات المجموعة الثانية من أولمبياد طوكيو.

وشهدت المباراة بين مصر والسويد تألق كبير من لاعبي الفراعنة لكرة اليد خاصة كريم هنداوي ، ليضمن الفريق التأهل للدور القادم من أولمبياد طوكيو. وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات الشوط الأول بالتقدم على السويد بنتيجة في شوط أول شهد تألق من لاعبينا وخاصة الحارس كريم هنداوي، ليقط الفراعنة شوطا في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل المنتخب للدور القادم.