العلمين الجديدة تستضيف حفل زفاف ولي عهد أبو ظبي بحضور الرئيس السيسي

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تستعد مدينة العلمين الجديدة استضافة حفل زفاف نجل سمو ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج

استعداد مدينة العلمين الجديدة

ومن المقرر أن يتم دعوة 3000 فرد من زعماء وأمراء ورؤساء ورجال أعمال جميع أنحاء العالم علي مدار ثلاثة أيام، مدة حفل الزفاف.

وكانت صفحة حزب حماة الوطن قد قالت على صفحتها الرسمية:”‏ العلمين الجديدة تستعد لإستضافة حفل زفاف نجل سمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

هذا وكانت الزياة الأخيرة لولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، عند افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر.

وحينها غرد ابن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

كما أكد ولي عهد أبوظبي في تغريدة أخرى له باللغة الإنجليزية أن "افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية" في مصر يعد إنجازا يعكس التقدم في القطاعات الحيوية في مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي".