انقلاب أتوبيس على طريق «ميت غمر - المنصورة» وإصابة 22 مواطنًا

انقلب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة بالقرب من كوبري صهرجت الكبرى على طريق القاهرة – المنصورة، وأصيب 22 شخصا بينهم أطفال.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بانقلاب أتوبيس مدارس يقل عددا من الأطفال والشباب على طريق صهرجت الكبرى نتيجة للتخطى الخاطئ مما تسبب فى وقوع إصابات عديدة.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز ميت غمر، وقوات الإنقاذ والمطافئ، وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة رقم «أ ب ر 9758» ووقوع 22 إصابة بينهم عدد من الأطفال وتم نقلهم جميعا لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم التصريح بخروج 17 مصاب منهم، بينما لازال 5 مصابين بينهم طفلين يتلقون العلاج واثنين آخرين داخل العناية المركزة بينهما حالة خطيرة.

وانتقل العميد عمرو فكرى رئيس مجلس مدينة ميت غمر إلى مستشفى ميت غمر العام، وتابع الحالات واطمئن على المصابين، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.