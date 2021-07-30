انطلاق مهرجان سباق الهجن الثاني في العلمين بمشاركة 746 مطية (صور)

شهدت مدينة العلمين، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات سباق العلمين الثاني للهجن شرقي محافظة مرسى مطروح، والذي ينظمه الاتحاد المصري للهجن بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية الشقيقة، بمشاركة 12 محافظة بنحو 10 أشواط، واختتمت بشوط خاص لهجن مطروح، وسط حضور كبير لعشاق رياضة الهجن من مختلف المحافظات.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن فعاليات سباق مهرجان الهجن الثاني المقام على أرض مضمار العلمين بمرسى مطروح يتضمن 30 شوطا مقسمه على يومين، من بينها 15 شوطا بالفترة الصباحية لليوم الأول و5 أشواط بالفترة المسائية، ويشهد اليوم الثاني للمهرجان، السبت، وإقامة 15 شوطا من بينها 10 أشواط صباحية و5 أشواط مسائية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن إلى أن السباق يشارك به نحو 746 هجينا من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية ومطروح الوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والاقصر.

وجاءت نتائج أشواط سباق اليوم الأول، الجمعة، لسباق الهجن بالعلمين الفترة الصباحية على النحو التالي:

- الشوط الأول: بدر حمدان سلمان - قبيلة سواركة، الهجين ، سمحة سيناء.

- الشوط الثاني : حامد حسين العريشي، حويطات ، خوت ، الاسماعيلية.

- الشوط الثالث: ابراهيم عبادة العبادي، قبيلة عيايدة ، الهجين، مشعل، اسماعيلية.

- الشوط الرابع: عيد ابو نصار الصالحي صوالحة ارتياد نويبع.

- الشوط الخامس :جمعة ابو هليل معازه لزام الاسماعيلية.

- الشوط السادس عوده محمد سليمان سواركة حمامة سيناء

- الشوط السابع:ندا عودة ندا تياها، النجم اسماعيلية

- الشوط الثامن: سليمان عائد هليل حويطات اعريجان السويس

- الشوط التاسع: مصبح ابو غالية، ترابين، التل الكبير.

- الشوط العاشر : جمعة قاسم الريحاني ، سحيل، مطروح.

وتتكون لجنة التحكم التابعة للاتحاد المصري للهجن من خضر أجريبيع رئيسا، وعضوية كابتن عمر سلمي، ساري مسلم عليان، والدكتور مهدي سالم سليمان مديرا للمهرجان.

فيما تتكون اللجنة الفنية من السيد محمد سالم ابو عنقه، رئيسا ، وعضوية ، عبد الكريم القصير ، موسى سالم شميط ، إسماعيل سلام.

وسبق إقامة مهرجان سباق الهجن الأول في مستهل شهر يونيو الماضي على أرض مضمار العلمين للهجن قبل نحو شهرين وافتتح برعاية وحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وتقام السباقات بدعم ورعاية الاتحاد الإماراتي للهجن ودولة الإمارات العربية الشقيقة حيث يحصل الفائز الأول بكل شوط على مبلغ 5000 درهم فيما يحصل بقية العشرة الأوائل على مبالغ مالية متفاوتة مقدمه من دولة الإمارات.