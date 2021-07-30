صور.. مذكرة تعاون بين الأمم المتحدة وإيطاليا لمكافحة الجريمة

جدة - نرمين السيد - وقعت غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، مذكرة تفاهم بين المنظمة وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية، تهدف إلى تعزيز وتطوير الأنشطة المشتركة فى مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة النارية، والفساد، بالإضافة إلى الأشكال المستجدة للجريمة.





وقالت والى أن مذكرة التفاهم سيترتب عليها خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بين المنظمة الأممية وإيطاليا، وأيضاً للاستفادة من الخبرات الواسعة لدى إيطاليا فى مكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف هذه الخبرات لبناء قدرات الدول الأخرى، وأضافت أن هذا الاتفاق يأتى فى توقيت مناسب حيث احتفلت الدول مؤخراً بمرور 20 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعهدت بتكثيف الجهود القائمة لتنفيذها.

من جانبه صرح "لامبيرتو جيانى"، قائد الشرطة الإيطالية ورئيس إدارة الأمن العام، أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة هامة لتطوير برامج مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون الإيطالية والأمم المتحدة والدول الأخرى، بهدف حماية أمن المجتمعات وتمكينها من تحقيق التنمية وسيادة القانون.

وتتضمن مذكرة التفاهم عقد أنشطة لبناء القدرات والدعم التقنى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات المثلى، وكذلك تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمكافحة كافة أنواع الجريمة، فضلاً عن عقد الزيارات المتبادلة.

جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار زيارة غادة والى إلى روما، والتى تشهد ايضاً مشاركتها فى أول اجتماع لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، لمناقشة موضوع حماية الممتلكات الثقافية من النهب والإتجار.