صور.. وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج أجهزة كهربائية بالمنطقة الصينية فى السخنة

جدة - نرمين السيد - شهد اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبى، وضع حجر الأساس لشركة ميديا ايجيبت الصينية والتى تعمل فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وتقيم مشروعها داخل منطقة "تيدا - مصر" الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.





وتعد شركة "ميديا إيجيبت"، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحة مجلس الوزراء، من كبرى الشركات العالمية التى تعمل فى مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية (تكييفات وغسالات وأجهزة منزلية) وهى من بين أكبر 500 شركة تعمل فى الصين، وتمتد خبرتها فى هذا المجال لأكثر من 50 عاما بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 25 مليون دولار والذى يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 500 عامل حيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2022.

وخلال كلمته فى احتفالية وضع حجر الأساس، أشاد اللواء محمد شعبان على عمق العلاقات التاريخية فى شتى المجالات بين مصر والصين والتى شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً من خلال مشاركة الشركات الصينية فى المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والنقل، كما أن مصر كانت من أوائل الدول التى اشتركت بمبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس الصينى عام 2013 كما أشاد بالجهود التى تقوم بها شركة تيدا-مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية مما يؤكد على عمق العلاقات الصينية المصرية.

من جانبه، قال ليو شيويه المدير العام لشركة ميديا ايجيبت، إن شركة ميديا من كبرى الشركات التى تتعامل مع أكثر من دولة وسوف تعمل داخل تيدا بطاقة إنتاجية سنوية 1,500,000 جهاز كهربائى (غسالات)، وسنقوم بتسويق منتجاتنا فى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط ودول إفريقيا وتقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير منتجات أخرى مع خلق فرص عمل وعوائد اقتصادية كثيرة، ويعد من أسباب اختيارنا لإقامة مشروعنا على ضفاف البحر الأحمر أن مصر لديها موقع فريد متميز يساهم فى جذب استثمارات متنوعة ويساعد على وصول منتجاتنا لجميع دول العالم.