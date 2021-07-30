هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مشاركة مصر فى أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فى تصريحات صحفية، إن مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين 134 لاعبا ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث الرياضى الهام.

وأكد فاروق، أن البريد المصرى يحرص دائما على المشاركة فى توثيق المناسبات والأحداث المهمة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة فى تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم فى 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.