رئيس جامعة الإسكندرية يناشد العمداء بالتوعية بأهمية لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة، على ضرورة وأهمية تلقى تطعيم كورونا، وطالب العمداء، بضرورة توعية المجتمع الجامعى بتلقى اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة منتسبى الجامعة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً لتوفير اللقاح للجميع.





وفى سياق آخر، وجه رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، الشكر إلى عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى وكافة العاملين بالجامعات على نجاح العملية الامتحانية بالفصل الدراسى الثاني، وتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد قنصوة، بدور قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، ولجنة الإجراءات الاحترازية بالجامعة لضمان أداء امتحانات آمنة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

وشدد قنصوة، على أهمية التزام الكليات بسرعة الانتهاء من إعلان النتائج للطلاب، والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2021-2022، موجهاً بضرورة قيام كل كلية ومعهد بوضع تصور كامل حول سير الدراسة فى العام الدراسى الجديد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة موافاته بتصور كامل وخطة عمل مستقبلية عن استعدادات الكليات والمعاهد للعام الدراسى الجديد، سواء على مستوى النواحى الإدارية أو الأكاديمية.