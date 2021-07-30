/642953/منافس-مصر-في-ثمن-نهائي-اليد-بأولمبياد-طوكيو-2020

ضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الصيفية طوكيو والمقامة بالعاصمة اليابانية، بعد الفوز على السويد وصيف النسخة الماضية من كأس العالم بنتيجة 27-22، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج منافس الفراعنة في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.

وأستطاع المنتخب المصري رفع رصيده للنقطة 6 متساويا مع الدنمارك والسويد ، ولكنه يحتل المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف على المنتخب السويدي، ليواجه فراعنة اليد ثالث المجموعة الأولى حتى الأن مالم تغيير الجولة الأخيرة ترتيب المجموعات.

منافس مصر في ثمن نهائي اليد بأولمبياد طوكيو

ويواجه المنتخب المصري نظيره النرويجي في ثمن نهائي كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يحتل بطل أوروبا ثالث الترتيب بالمجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في ذات المجموعة، على أن تحسم الجولة الأخيرة منافسات دور الثمانية بشكل نهائي.

مصر تفوز على السويد وتتأهل رسميا لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو2020

وشهدت المباراة بين مصر والسويد تألق كبير من لاعبي الفراعنة لكرة اليد خاصة كريم هنداوي ، ليضمن الفريق التأهل للدور القادم من أولمبياد طوكيو.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات الشوط الأول بالتقدم على السويد بنتيجة في شوط أول شهد تألق من لاعبينا وخاصة الحارس كريم هنداوي، ليقط الفراعنة شوطا في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل المنتخب للدور القادم.

ترتيب مجموعة مُنتخب مصر

1- الدنمارك 6 نقاط

2- مصر 6 نقاط

3- السويد 6 نقاط

4- البرتغال 2 نقطة

5- البحرين 2 نقطة

6- اليابان 0 نقطة

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب اليد إلى أولمبياد طوكيو

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولكن استطاع منتخبنا الوطني التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.