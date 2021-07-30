إنفوجراف.. مصر تحارب الاتجار بالبشر بإجراءات حاسمة

جدة - نرمين السيد - ويسلط موضوع هذا العام الضوء على أهمية الاستماع إلى الناجين من جرائم الاتجار بالبشر والتعلم منهم، فى إطار حملة "القلب الأزرق"، وهى مبادرة عالمية لزيادة الوعى بمكافحة الاتجار بالبشر، والمساعدة فى منع هذه الجريمة.

ووفقًا للتقرير السنوى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وجد أن نصف ضحايا جرائم الاتجار بالبشر عالميًّا يتم استهدافهم بسبب الحاجة الاقتصادية، وأن ما يقرب من 35% من ضحايا العمل الجبرى هم من الإناث، وأن واحدًا من بين كل 3 ضحايا يكون "طفلًا".

وقد كانت مصر من بين الدول التى اتخذت نهجًا جادًّا لمكافحة تلك الجريمة، ومن أبرز جهودها فى ذلك: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2016-2021)، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار "معًا ضد الاتجار بالبشر"؛ وذلك للتعريف بأشكال تلك الجريمة فى مصر (العمل القسرى، الاستغلال الجنسى، زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية)، وحث المواطنين على الإبلاغ عنها، والتعريف بعقوباتها.

كما خصص المجلس القومى لحقوق الإنسان خطًّا ساخنًا جديدًا لاستقبال شكاوى وبلاغات جريمة الاتجار بالبشر.

ومؤخرًا؛ تم افتتاح أول دار إيواء فى مصر لاستقبال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.