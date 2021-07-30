التنمية المحلية: دعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسؤولية، من ناحية دعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التى تساعده فى القيام بدوره على أكمل وجه.





وقال شعراوى وفق بيان للوزارة اليوم إن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة ويقوم بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتا إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة فى المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية فى تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسى، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمى، وقياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.

وأوضح أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام القطاع على مدار العام المالى 2020 / 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حيا ومدينة فى 23 محافظة و286 جولة تفتيشية مخططة فى 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميدانى لبعض الشكاوى التى يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميدانى، موضحا أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل.

واستعرض تقرير تلقاه شعراوى عن إنجازات قطاع التفتيش خلال الفترة الأخيرة نسب الأعمال التى قام بها القطاع، إذ بلغت نسبة المرور المفاجىء 53% من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17%، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميدانى 11%.

وأشار التقرير إلى أن القطاع يركز فى جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة.

ولفت إلى أنه بناء على تقارير القطاع تم إحالة 572 موظفا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يونيو 2021 حوالى 3.065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2.768 شكوى منها بنسبة تزيد على 90% وجار فحص باقى الشكاوى.

وأشار التقرير أيضا إلى قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات فى هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع تنفيذا لتكليفات وزير التنمية المحلية بمتابعة مدى التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى والإلتزام بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التى يتمتع بها أعضاء القطاع فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والإدارى بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.