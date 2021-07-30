الأنبا أنجيلوس يرسم 43 شماسا برتبة مرتل فى كنيسة أبى طاقية

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم الجمعة، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد جورجيوس بأبى طاقية.



جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم الجمعة، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد جورجيوس بأبى طاقية. وأوضح بيان صحفى، أنه فى أثناء القداس الإلهى قام برسامة 43 شماسا برتبة (مرتل).

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