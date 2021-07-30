/642948/الفراعنة-في-الوصافة-ترتيب-مجموعة-مصر-بعد-الفوز-على-السويد

حقق المنتخب المصري فوزا كبيرا على حساب السويد في الجولة قبل الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020، بعد أن حقق المنتخب البحريني الشقيق مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على اليابان بنتيجة 32-30 ليتمكن الفريق من تحقيق أول فوز أولمبي في تاريخه ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة السويد.

ترتيب مجموعة مُنتخب مصر

1- الدنمارك 6 نقاط

2- مصر 6 نقاط

3- السويد 6 نقاط

4- البرتغال 2 نقطة

5- البحرين 2 نقطة

6- اليابان 0 نقطة

فوز مصر على اليابان

وأرتفع رصيد مصر لكرة اليد للنقطة الرابعة في ترتيب المجموعة الثانية، بعد الفوز على اليابان، ليحتل الفراعنة المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الدنمارك متصدرة الترتيب برصيد 6 نقاط والسويد الوصيف بنفس الرصيد ، فيما يحل البرتغال بالمركز الرابع برصيد نقطتين فيما جاء منتخبي البحرين واليابان في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ويتأهل أبناء النيل في حالة تحقيق أي نتيجة إيجابية في المواجهتين المقبلتين أو تعثر البحرين في أي مواجهة مقبلة.

يأتي هذا الفوز بعد أن حقق المنتخب الإنتصار في اللقاء الأول على حساب البرتغالي قبل أن يتلقى هزيمة أمام الدنمارك بطل العالم في المباراة الثانية فيما يخوض الفراعنة اللقاء الرابع أمام السويد قبل مواجهة البحرين في أخر مواجهة.

وبهذا الإنتصار رفع المتتخب رصيده للنقطة 4 من فوزين علي حساب البرتغال واليابان بينما تلقى هزيمة واحدة كانت على يد الدنمارك ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات للدور التالي.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب اليد إلى أولمبياد طوكيو

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولكن استطاع منتخبنا الوطني التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.