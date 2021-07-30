تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى التعرف على أسعار الخضروات اليوم فى الأسواق المصرية، والتى تشهد تباين نسبي فى الأسعار.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وشهدت الأسواق اليوم الجمعة إقبال متوسط على السلع خاصة الاستراتيجية، وهو ما رصده محرر دوت الخليج، حيث سجلت الطماطم 3.5 جنيه والبصل 4 جنيهات بدلًا من 3.5، بينما انخفض سعر الليمون إلى 8 جنيهات بدلًا من 15 جنيهات.

ووفقًا لما رصده محرر دوت الخليج فإن التجار قد أكدوا على أن سعر الخيار 10جنيهات، والشمام 6جنيهات ونصف ،والقلقاس 7جنيهات،والبامية متوسطة الجودة 12والبامية الفلاحي 14جنيها، والبصل الاصفر 3.5 جنيه.

توافر السلع الاستراتيجية وتباين فى الأسعار

هذا وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح بين 3.5جنيه إلى 5 ،والبصل الأحمر،5والبصل الاصفر 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

وإليكم أسعار الخضروات والفاكهة

البامية :15جنيها

البصل :5جنيهات البطاطس :8جنيهات

الكوسة : 8جنيهات

الباذنجان الابيض : 6جنيهات ملوخية بلدى:8جنيهات

الثوم :35جنيها

الفاصوليا:24جنيها

الليمون: 20جنيها

الفلفل :8جنيهات