/642949/مصر-تفوز--على-السويد-وتتأهل-رسميا-لدور-الثمانية

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا كبيرا على السويد وصيف كأس العالم بنتيجة 27/22 ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في رابع مواجهات المجموعة الثانية من أولمبياد طوكيو، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وشهدت المباراة بين مصر والسويد تألق كبير من لاعبي الفراعنة لكرة اليد خاصة كريم هنداوي ، ليضمن الفريق التأهل للدور القادم من أولمبياد طوكيو.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات الشوط الأول بالتقدم على السويد بنتيجة في شوط أول شهد تألق من لاعبينا وخاصة الحارس كريم هنداوي، ليقط الفراعنة شوطا في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل المنتخب للدور القادم.

مصر تفوز على السويد

ويخوض المنتخب المصري لكرة اليد مواجهة هامة أمام نظيره السويدي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل بشكل رسمي.

وأنطلقت المباراة بين مصر والسويد في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ، على أن تقوم قناة بي ان سبورت المفتوحة وإكسترا 2 بنقل المواجهة بين الفريقين.

فوز مصر على اليابان

وأرتفع رصيد مصر لكرة اليد للنقطة الرابعة في ترتيب المجموعة الثانية، بعد الفوز على اليابان، ليحتل الفراعنة المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الدنمارك متصدرة الترتيب برصيد 6 نقاط والسويد الوصيف بنفس الرصيد ، فيما يحل البرتغال بالمركز الرابع برصيد نقطتين فيما جاء منتخبي البحرين واليابان في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ويتأهل أبناء النيل في حالة تحقيق أي نتيجة إيجابية في المواجهتين المقبلتين أو تعثر البحرين في أي مواجهة مقبلة.

يأتي هذا الفوز بعد أن حقق المنتخب الإنتصار في اللقاء الأول على حساب البرتغالي قبل أن يتلقى هزيمة أمام الدنمارك بطل العالم في المباراة الثانية فيما يخوض الفراعنة اللقاء الرابع أمام السويد قبل مواجهة البحرين في أخر مواجهة.

وبهذا الإنتصار رفع المتتخب رصيده للنقطة 4 من فوزين علي حساب البرتغال واليابان بينما تلقى هزيمة واحدة كانت على يد الدنمارك ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات للدور التالي.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب اليد إلى أولمبياد طوكيو

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولكن استطاع منتخبنا الوطني التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.