/642950/استمرار-ارتفاع-درجات-الحرارة-اليوم-الجمعة
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أحوال الطقس اليوم، لتحديد نوع الرداء وتحديد وقت الخروج المناسب فى اليوم الإجازة.
دوت الخليج
درجات الحرارة اليوم
ووفقأ لم أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإن البلاد ستشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم فى معظم محافظات الجمهورية، حتى إنه سيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأيضًا شديد الحرار على جنوب سيناء وجنوب البلاد وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة.
درجات الحرارة فى القاهرة:- 38 درجة والصغرى 26 درجة
وفيما يتعلق بدرجة الحرارة مساءً فإنه سو يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 37 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 33 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 العظمى 33
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