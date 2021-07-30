موعد مباراة كرة اليد اليوم والقنوات الناقلة

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يضرب منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد موعد السويد ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، صباح الغد الجمعة الموافقة الـ 30 يوليو، في الساعة التاسعة والربع صباحاً على أن تقوم بي ان سبورت اكسترا 2 بنقل المواجهة.

ويرصد دوت الخليج موعد وموقف منتخب مصر الاولمبي لكرة اليد مع السويد في المجموعة الثانية.

أصبح رصيد منتخب مصر، بالمجموعة الثانية، 4 نقاط، بعد انتصارين وهزيمة، ليتواجد الفراعنة في المرتبة الثالثة، خلف الدنمارك والسويد اللذين يملكان ست نقاط.

منافس المنتخب الاولمبي في الجولة الرابعة

المباراة القادمة للفراعنة، ستكون ضد منتخب السويد، الذي فاز في الجولة الأولى على البحرين بنتيجة 32-31، وفي الجولة الثانية على اليابان بنتيجة 28-26، كما انتصر فجر الخميس على البرتغال 29-28.

تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق الفوز في ثالث مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث انتصر على صاحب الأرض والمُضيف منتخب اليابان.

فراعنة اليد تفوقوا على اليابان، بنتيجة 33-29 في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأولمبياد طوكيو.

المنتخب المصري، عوض خسارة الجولة الماضية، بعدما هُزم من الدنمارك بنتيجة 32-27، ليُحقق ثاني انتصار له في المنافسات إذ فاز في الجولة الافتتاحية على البرتغال 37-31.

تعليق مدرب منتخب مصر لليد عن مباراة السويد

علّق الإسباني روبيرتو باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بحماس على مباراة منتخبنا الوطني أمام السويد، المقرر خوضها غدًا الجمعة في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وضع باروندو صورة للاعبي المنتخب، وكتب: "نعمل بجد لنقدم أفضل ما لدينا غدًا ضد السويد، الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة ... يلا مصر!!".

غيابات قائمة منتخب مصر لليد

وشهدت القائمة النهائية غياب كلًا من أحمد مؤمن صفا، أحمد هشام "سيسه"، أكرم يسري، عمر سامي، محسن رمضان، أحمد خيري، خالد وليد ومصطفى بشير.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.

قائمة يد مصر في الأولمبياد

في حراسة المرمى: كريم هنداوى - محمد الطيار - محمد على.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار".

وفي الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن وليد قداح.

وصانع ألعاب: أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع.

وفي الظهير الأيمن: يحيى خالد - أحمد الأحمر.

وفي الجناح الأيمن: محمد سند.

وفي الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى - أحمد عادل.