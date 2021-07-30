«خد بالك» ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة.. والقاهرة تسجل 38 درجة

«استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء»، هكذا توقعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم اليوم الجمعة.

وأكدت أن طقس اليوم شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

أما عن حالة الطقس ليلا، أوضحت أنه يتوقع أن يكون معتدلا ورطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.