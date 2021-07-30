إنفوجراف- اجتماعات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الملخص إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد هنأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن الثورة قضت على الرأسمالية والاقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا.

وألقى الإنفوجراف الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الدكتور جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، والوفد الوزارى المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والخارجية، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



كما أعلن الرئيس الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حاليا فى القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجا يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل، فضلا عن اجراء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، "جيمس وانى إيجا"، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، إذ تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف، ويضم الوفد السودانى وزراء: الخارجية والتعاون الدولى، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان أونيوتى أديجو، وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء فى جنوب السودان التى تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية.



وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعا بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، إذ استعرض الوزير خلال الاجتماع الانجازات التى تحققت فى مجالات القطاع الزراعى المختلفة، كما استعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى فى مصر، كما أهدى اللواء احمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، درع اللجنة، كما أكد أعضاء اللجنة اطمئنانهم، إلى منظومة الأمن الغذائى فى مصر خاصة بعد استعراض وزير الزراعة أمام اللجنة الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التى تستهدف انتاج المحاصيل الاستراتيجية، ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إذ جاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، كما اكد وزير الزراعة أن مشروع قانون حماية البحيرات يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك فى مصر.



واجتمع السيد القصير وزير الزراعة مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس ادارة شركة ميفاك المصرية الامريكية المشتركة ورئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذى لشركة كيمين الامريكية، والدكتور راميش اينجار نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميفاك وشركة كيمين، والدكتور مجدى السيد المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ميفاك، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وخطط العمل الخاصة بتطوير إنتاج اللقاحات البيطرية والنهوض بها.

وخلال هذا الاسبوع وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على اعتماد 323 مليون جنيه لـ2.350 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (22 ألف) رأس فى جلسته الأخيرة ليصبح إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4.9 مليار جنية لاكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.



كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، انفوجراف يوضح، الجهود التى بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، كما استقبلت الحديقة النباتية بأسوان والتابعة إلى معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى، للتعرف على الأنواع النباتية النادرة التى لا مثيل لها، حيث تضم الحديقة 720 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

واعلنت الوزارة عن أنه تم حصاد 3.500 فدان من محصول البنجر من إجمالى 4.000 فدان بمشروع غرب غرب المنيا، وتوريد حوالى 60 ألف طن لمصانع السكر بالمنيا والفيوم، إذ تتمثل متوسط نسبة السكر فى البنجر 22%، كما تم الإنتهاء من حصاد 500 فدان القمح وتوريد المحصول بالكامل، كما اعلن المعمل المركزى للمبيدات، أنه تم خلال النصف الأول من عام 2021، اجراء تحاليل واختبارات، لعدد 9.100 عينه من رسائل مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المصنعة محليا، كما قام بعدد من الدراسات بلغت 2.300 دراسة مابين دراسات سمية حادة وسمية بيئية ودراسات بصمة وشوائب ودراسات فترة ماقبل الحصاد لمبيدات جديدة.



وبلغ إجمالى ما تم تحصينه حوالى أكثر من 3 ملايين جرعة للماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التى أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما نظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية الى قرى محافظة القليوبية المختلفة بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

كما استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية طلاب قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة- جامعة الأزهر، وذلك فى اطار دور المعمل لتأهيل طلاب السنوات النهائية لسوق العمل، كما شارك المعمل فى الندوة التى نظمتها غرفة الصناعات الغذائية لمنتجى ومصدرى الصناعات الغذائية ومقدمى الخدمات وشركاء الغرفة، وبلغ عدد الشهادات الخاصة بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع، حوالى 4 آلاف شهادة.