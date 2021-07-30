السفارة المصرية بواجادوجو تطلق مبادرة أصدقاء مصر فى بوركينا

جدة - نرمين السيد - أطلقت سفارة جمهورية مصر العربية فى واجادوجو، مبادرة "أصدقاء مصر فى بوركينا "، وذلك خلال حفل الاستقبال الذى أقامه السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير مصر فى واجادوجو، للخريجين البوركينيين من الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية "جامعة سنجور" والتى تتخذ من الإسكندرية مقراً لها منذ عام 1991، ولمُتدربى الدفعة السابعة عشر الحالية من طلبة الماجستير بالجامعة من جنسيات إفريقية مُختلفة.





وأوضح بيان صحفى، لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى مُديرى ومسؤولى فرعى الجامعة فى واجادوجو، وهما المعهد الوطنى للمالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية والتنمية البوركينية، والمعهد الجامعى للتدريب الأساسى والمستمر التابع لجامعة Ouaga II – Thomas Sankara. وصرح الخولى، بأن السفارة المصرية فى "واجادوجو" قد أطلقت تلك المبادرة لتجميع خريجى جامعة "سنجور" من البوركينيين وكذلك الآلاف من المتدربين الذين تابعوا الدورات المُتخصصة والمُتعددة التى تُقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومن قبلها الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا منذ ثمانينات القرن الماضى، وذلك من أجل تحقيق التواصل النشط والفعّال بين "أصدقاء مصر" من الشقيقات والأشقاء فى بوركينا، وإطلاعهم على الدورات الجديدة والمنح الدراسية التى يُقدمها الجانب المصري، واحاطتهم بالمُستجدات التنموية والاجتماعية وجهود التحديث والتطوير فى مصر. وأضاف السفير المصرى، أن السفارة تُقدم كل الدعم للمعهديّن البوركينيين اللذين يستضيفان فرعى جامعة "سنجور" لتدريس شهادة الماجستير فى التنمية، وأن هذا الأمر يُعد امتداداً طبيعياً للدعم الكبير الذى تقدمه مصر -دولة المقر- لعمل الجامعة ولطلابها وللعملية التعليمية بها.

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