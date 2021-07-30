وأوضح أن هذا الحلم هو إنشاء كلية إكليريكية خاصة للرهبان، متابعًا: قد لا يعرف البعض أن هذا المشروع كان أحد أحلام أنبا إبيفانيوس، حيث كان يرى أن الرهبان لهم ظروف خاصة، بحكم حياتهم الرهبانية، والتزاماتهم تجاه أديرتهم، وكان يحلم ببرنامج دراسى يصمم خصيصا للرهبان، برنامج يعمل على تنمية حياة الراهب الديرية إلى جوار تثقيفة لاهوتيا، كما كان يرى أن الرهبان لا يناسبهم السفر والانتقال للخارج لأجل الدراسة، ولكن الأنسب أن تتم الدراسة فى مناخ ديرى.
وقدم الأنبا إبيفانيوس هذا المشروع لأول مرة فى مؤتمر الأنافورا للتعليم الكنسى عام 2013، ثم أعاد تقديمه مرة أخرى من خلال جلسات المجمع، إلا أن المشروع رغم ترحيب جميع الآباء رؤساء الأديرة به، واجه صعوبات لوجيستية فى تنفيذه.
واختتم الباحث كشف الباحث مراد مجدى، تصريحاته، قائلًا: هل يمكن لنا أن نعيد إحياء حلم الأب تكريمًا له؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى ذكرى رحيله.. نكشف حلم الأنبا إبيفانيوس الذى لم يتحقق! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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