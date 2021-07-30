الخشت: القاهرة دخلت بخطى متسارعة نحو جامعات الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول ترتيب الجامعة فى التصنيف الإسبانى "ويبومتركس" يوليو 2021، والذى يشير إلى تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية، واحتلالها المرتبة 599 بنسبة تقدم 10% عن العام الماضى متقدمة بذلك 57 مركزا دفعة واحدة عن ترتيبها فى يوليو 2020 والذى كانت تحتل خلاله المرتبة 656.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن التصنيف الإسبانى "ويبومتركس" يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، كما يعتمد المصنف الإسبانى على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 31 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى التقدم الملحوظ الذى حققته جامعة القاهرة لدى كافة المصنفين ذوى السمعة الأكاديمية مع عدم الالتفات الى التصنيفات الضعيفة والتى تحمل دوافع سياسية، مؤكدا أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمى، وزيادة عدد البحوث المنشورة فى مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، الذى يجعلها مرجعا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولى، مشيرا أن التطوير المستمر من قبل إدارة الجامعة يهدف الى تحقيق خدمة المجتمع ويساهم فى جهود التعمير والبناء التى تقودها الدولة فى كل المجالات من خلال علماء وخريجين متميزين.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف الإسبانى يحث الجهات الأكاديمية فى العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمى على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمى من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكترونى للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التى ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية وكذلك الإشارات إليها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن نجاح خطة الجامعة للتحول لجامعات الجيل الثالث وقطع شوط كبير فى الدخول فى مصاف جامعات الجيل الرابع بإنشاء كلية النانو تكنولوجى والذكاء الاصطناعى والتطوير الإليكترونى والرقمى واهتمام إدارتها بجميع جوانب التنمية الشاملة والبحث العلمى والمعامل والعملية التعليمية، والعمل المتوازى فى اتجاهات متعددة من أجل تقديم أبحاث علمية ذات قيمة دولية، هو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدل الاستشهاد والإشارة إلى أبحاث الجامعة المنشورة دوليًا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أن الجامعة استطاعت الدخول بقوة إلى عصر جامعات الجيل الرابع من بوابته الرئيسة، وهى الثورة الصناعية الرابعة، عبر مسارات العلوم متعددة التخصصات، والتمكين من مهارات خلق القيمة المضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة، لتصبح جامعة القاهرة جامعة بمواصفات عالمية تضاهى أكبر جامعات العالم، من حيث قيمة وجودة البحوث العلمية التطبيقية ذات العائد على المجتمع.