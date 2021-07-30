اليوم.. بدء وصول الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى للإفتاء

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء المصرية أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أناب عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحضور فعاليات المؤتمر العالمى للإفتاء، نيابةً عنه، إذ سيلقى كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمى الذى ينعقد فى الثانى والثالث من أغسطس المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى تحديات التطوير وآليات التعاون".

ويشهد مؤتمر الإفتاء الذى ينعقد تحت عنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى تحديات التطوير وآليات التعاون"، عدة جلسات على مدار يومَى المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم.

وتشهد الجلسة الافتتاحية مشاركةَ كلٍّ من المستشار عمر مروان وزير العدل بكلمة فى بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من:

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور يوسف بلمهدى وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، وكذلك كلمة للشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، إلى جانب كلمة للشيخ مصطفى سيريتش المفتى الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء فى إقليم البلقان.

كما تشمل فعاليات المؤتمر جلسات علمية يناقش فيها المؤتمِرون من أعضاء الأمانة مجموعةً من الأبحاث العلمية الهامة التى قدمها عدد من العلماء والمفتين على مستوى العالم، وتضم حوالى 25 بحثًا علميًّا.