/642946/قناة-مفتوحة-تنقل-مباراة-مصر-والسويد-في-أولمبياد-طوكيو

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد مواجهة هامة أمام نظيره السويدي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل بشكل رسمي، ويستعرض دوت الخليج قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسويد في أولمبياد طوكيو.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسويد في أولمبياد طوكيو

وتنطلق المباراة بين مصر والسويد في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ، على أن تقوم قناة بي ان سبورت المفتوحة وإكسترا واحد بنقل المواجهة بين الفريقين.

تاريخ مواجهات مصر والسويد في كرة اليد

بدأت لقاءات مصر والسويد في كرة اليد في أولمبياد 1964 وفاز المنتخب السويدي بنتيجة 26-11 بدور المجموعات، ثم تجدد الموعد في بطولة العالم 1995 وحقق المنتخب السويدي فوزا ساحقا بنتيجة 33-22.وتفوق منتخب السويد في ربع نهائي أولمبياد 2000 بمدينة سيدني الأسترالية بنتيجة 27-23، ثم تقابلا في مونديال 2001 بمرحلة المجموعات وتفوق المنتخب السويدي بنتيجة 29-23 وهي نتيجة الفريقين في مونديال 2003 بدور المجموعات أيضا.

وتعادل المنتخبان في دور المجموعات بمونديال 2015 ثم تقابلا في دور المجموعات بأولمبياد 2016 وفاز منتخب السويد بنتيجة 26-25، ثم تغلب المنتخب السويدي في مونديال 2017 بنتيجة 33-26.

وحقق منتخب السويد الفوز أيضا بدور المجموعات في مونديال 2019 بنتيجة 27-24، كما تغلب السويد في دور المجموعات ببطولة العالم خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنتيجة 24-23.

غيابات قائمة منتخب مصر لليد

وشهدت القائمة النهائية غياب كلًا من أحمد مؤمن صفا، أحمد هشام "سيسه"، أكرم يسري، عمر سامي، محسن رمضان، أحمد خيري، خالد وليد ومصطفى بشير.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.

قائمة يد مصر في الأولمبياد

في حراسة المرمى: كريم هنداوى - محمد الطيار - محمد على.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار".

وفي الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن وليد قداح.

وصانع ألعاب: أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع.

وفي الظهير الأيمن: يحيى خالد - أحمد الأحمر.

وفي الجناح الأيمن: محمد سند.

وفي الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى - أحمد عادل.