/642945/بفارق-مركز-وحيد--ملك-حمزة-تودع-منافسات-جمباز-ترامبولين

ودعت لاعبتنا ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، منافسات طوكيو 2020 بعد إحتلالها المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين خلال المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذة اللعبة ، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث تنص القواعد على تأهل 8 لاعبين للنهائى خلال المنافسات.

واحتلت ملك حمزة المركز التاسع في ترتيب اللاعبات بعدما أستطاعت جمع 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.

مصر تفقد حلم التتويج بميدالية في سباحة الرجال

على جانب أخر ودع لاعبنا يوسف رمضان منافسات طوكيو 2020 في 100 متر فراشة بالسباحة بعدما فشل في تحقيق مرمز ضمن المراكز الأولى وبالتالي لم ينجح في التأهل إلي النهائى.

حقق يوسف رمضان المركز الـ16 وبالتالي لم ينجح في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من أولمبياد طوكيو، لتفقد بذلم مصر ميدالية ظهرت للنور بعد التأهل الكبير للاعب صباح أمس الخميس.

الميدالية الرابعة لكاليب دريسل

منع كاليب دريسل، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، الأسترالي كايل تشامبرز، من المحافظة على لقبه، وذلك بعدما فاز بسباق 100 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020.

أنهى الأمريكي كاليب دريسل، سباق 100 متر حرة في 47:2 ثانية بفارق 6 أجزاء من الثانية عن وصيفه في السباق.

وتعد تلك الذهبية هي الرابعة في تاريخ الأمريكي كاليب دريسل، والأولى له في منافسات الفردي.

وحطم كاليب دريسل رقم الأسترالي إيمون سوليفان، الذي حققه في أولمبياد بكين 2008، والمقدر بـ 47 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية.

يذكر أن تلك الميدالية، هي الذهبية الثانية للأمريكي كاليب دريسل في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.