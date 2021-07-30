طوكيو2020.. مصر تفقد حلم التتويج بميدالية في سباحة الرجال

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ودع لاعبنا يوسف رمضان منافسات طوكيو 2020 في 100 متر فراشة بالسباحة بعدما فشل في تحقيق مرمز ضمن المراكز الأولى وبالتالي لم ينجح في التأهل إلي النهائى.

حقق يوسف رمضان المركز الـ16 وبالتالي لم ينجح في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من أولمبياد طوكيو، لتفقد بذلم مصر ميدالية ظهرت للنور بعد التأهل الكبير للاعب صباح أمس الخميس.

الميدالية الرابعة لكاليب دريسل

منع كاليب دريسل، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، الأسترالي كايل تشامبرز، من المحافظة على لقبه، وذلك بعدما فاز بسباق 100 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020.

أنهى الأمريكي كاليب دريسل، سباق 100 متر حرة في 47:2 ثانية بفارق 6 أجزاء من الثانية عن وصيفه في السباق.

وتعد تلك الذهبية هي الرابعة في تاريخ الأمريكي كاليب دريسل، والأولى له في منافسات الفردي.

وحطم كاليب دريسل رقم الأسترالي إيمون سوليفان، الذي حققه في أولمبياد بكين 2008، والمقدر بـ 47 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية.

يذكر أن تلك الميدالية، هي الذهبية الثانية للأمريكي كاليب دريسل في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.