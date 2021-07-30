وحققت الهيئة، وفقا لبيان صحفى، شهر يوليو 2021م الشهر الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022م أعلى عائد عن هذا الشهر من الإيرادات والأرباح بالقياس لما سبق تحصيله عن نفس الشهر فى الأعوام الماضية منذ إنشاء هيئة الأوقاف.
وتجاوزت إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية هذا الشهر حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة فى إيرادات يوليو، وكانت فى نفس الشهر عام 2019 / 2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفى عام 2020 / 2021م ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا.
وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضى 2020 / 2021 م، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتى ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضى 2019/ 2020م، ومن المتوقع تحقيق المزيد بإذن الله تعالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. أرباح هيئة الأوقاف تتجاوز حاجز الـ100 مليون جنيه فى يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.