لأول مرة.. أرباح هيئة الأوقاف تتجاوز حاجز الـ100 مليون جنيه فى يوليو

جدة - نرمين السيد - واصلت هيئة الأوقاف المصرية، تحقيق أرقامها القياسية للشهر الرابع عشر على التوالى، نتيجة لعملية الحوكمة وضبط شؤونها المالية والإدارية، وفى ظل عناية الدولة بشؤون الوقف، واجتهادا منا فى تنفيذ توجيهات الرئيس الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.





وحققت الهيئة، وفقا لبيان صحفى، شهر يوليو 2021م الشهر الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022م أعلى عائد عن هذا الشهر من الإيرادات والأرباح بالقياس لما سبق تحصيله عن نفس الشهر فى الأعوام الماضية منذ إنشاء هيئة الأوقاف.

وتجاوزت إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية هذا الشهر حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة فى إيرادات يوليو، وكانت فى نفس الشهر عام 2019 / 2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفى عام 2020 / 2021م ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا.

وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضى 2020 / 2021 م، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتى ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضى 2019/ 2020م، ومن المتوقع تحقيق المزيد بإذن الله تعالى.