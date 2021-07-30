إشادة دولية واسعة برئاسة مصر للجنة بناء السلام فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، جلسة النقاش العام التى عقدتها الجمعية العامة للمنظمة يوم 29 يوليو الجارى حول التقرير السنوى للجنة بناء السلام وتقرير السكرتير العام الخاص بصندوق بناء السلام.





ألقى السفير إدريس، وفقا لبيان صحفى، كلمة سلط فيها الضوء على تولى مصر رئاسة اللجنة فى ظل تحديات صعبة فرضتها جائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الرئاسة المصرية للجنة اتبعت نهجاً عملياً منفتحاً من أجل تعزيز عمل اللجنة وترجمة الجهود الجماعية لبناء السلام إلى آثار ملموسة على الأرض.

كما استعرض مندوب مصر الدائم أعمال اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً حرص الرئاسة المصرية للجنة على تعزيز دور اللجنة من خلال الانخراط مع الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وتقديم المشورة لتلك الأجهزة لأول مرة عن الوضع فى منطقة البحيرات العظمى وموضوعات أسباب النزاعات وتعزيز السلام والتنمية المستدامين فى إفريقيا، وتناول الشراكات التى تربط اللجنة مع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى.

شهد الاجتماع إشادة واسعة برئاسة مصر للجنة بناء السلام، حيث أثنت وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة المشاركة فى النقاش على الرئاسة المصرية النشطة والمتميزة للجنة بناء السلام وما تنظمه من اجتماعات ونقاشات ثرية حول الأوضاع فى دول ومناطق جغرافية متنوعة، وذلك بالرغم من القيود التى فرضتها الجائحة على العمل بالأمم المتحدة، كما أعربت الوفود عن الشكر والتقدير للسفير محمد إدريس لإدارته الحكيمة والسلسة لأعمال اللجنة فضلاً عن إسهاماته القيمة فى جميع أعمال المنظمة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء عمله كمندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.