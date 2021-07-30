الأرصاد تعلن طقس اليوم ونسب الرطوبة: شديد الحرارة وعظمى القاهرة 38

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن طقس الغد، معتدل ليلا، رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة فى الطقس غدا، هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فى الطقس اليوم كالتالى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38 للعظمى والصغرى 26
السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 25
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27
وتكون نسبة الرطوبة المتوقعة فى الطقس غدا، كالتالى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80 للعظمى والصغرى 30
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15
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