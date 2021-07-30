وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الشيخ عبيد بنبروه اليوم

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه1.562 مسجدًا، منها 1.437مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و125 مسجدًا صيانة وترميمًا