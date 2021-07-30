قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة اليوم لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع الخدمة ببعض المناطق، لمدة 10 سـاعـات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 31 / 7 /2021.





وأوضح بيان صحفى، أن مناطق الانقطاع هى: "منطقة المسابك - عزبة المفتى - مدينة السادات - أرض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائرى نزلة القومية - منطقة مسجد الخولى - منطقة داير الناحية - منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية". وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1.200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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