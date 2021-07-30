فيديو.. النائب العام: حدثنا وسائلنا فى تحقيقات جرائم الاتجار بالبشر

وأضاف خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر والموافق 30 يوليو من كل عام، إن خطورة هذه الجريمة تكمن فى اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى المجتمعات بل الدول كافة، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
وتابع المستشار حماة الصاوى: "انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدى لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها".
واستكمل: "لقد تصدَّت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وسارت النيابة العامة على ذات الدرب بتحديث وسائلها فى تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصرى أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة".
واختتم النائب العام: "إن اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّى لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية".
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