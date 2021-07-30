الأوقاف تعلن توزيع 16 طن لحوم أضاحى اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم اليوم الجمعة توزيع 16 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "القاهرة– الدقهلية– بنى سويف- المنوفية"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع.





وأوضحت، أنه يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه(136) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء - السويس). وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم.

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