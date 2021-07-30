فيديو.. خالد عكاشة: أزمة كورونا تسببت فى حالة من الشلل لكل الخدمات بتونس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإخوان وحركة النهضة قاموا بعملية تدمير ممنهجة فى تونس خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت أيضا فى حالة من الشلل لكل الخدمات بتونس.





وأوضح عكاشة خلال لقائه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، أن كورونا اختبرت الذاتية للدول، وهو ما أنهك تونس، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية كانت القشة التى أشعلت الشارع فى تونس. وتابع إلى أن الوضع الصحى فى تونس وصل لأرقام محبطة، وبلغ نحو 300 حالة وفاة فى اليوم، جراء كورونا. وبيّن أن تمكن حركة النهضة لمدة عشر سنين فى تونس، بالإضافة إلى تزييف الإعلام الدولى الممنهج تجاه تونس، جعل الدولة التونسية تعيش فى أزمة اقتصادية طاحنة.

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