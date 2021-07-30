وزير الأوقاف: صكوك الأضاحى تحقق رقما قياسيا .. تجاوزت 140 مليونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن صكوك أضاحى الأوقاف تحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام وتتجاوز 140 مليون جنيه.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن صكوك أضاحى الأوقاف تحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام وتتجاوز 140 مليون جنيه. وأكد الوزير، أن الإعلان النهائى نهاية الأسبوع المقبل، قائلا: "شكرا لمن أولونا ثقتهم".

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