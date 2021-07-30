/642940/أولمبياد-طوكيو-2020-ماذا-يقدم-الشناوي-وحجازي-أمام-بعبع-البرازيل

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم والبرازيل السبت المقبل في الساعة الثانية عشر مساء، في لقاء الدور ربع نهائي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، والتي يدخل فيها الفريقين في منافسة قوية في محاولة تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

تنتظر أعين مشجعي الساحرة المستديرة، لأولمبياد طوكيو في مختلف البلاد، مواجهة المنتخب المصري الأولمبي أمام منتخب البرازيل في ربع النهائي، في حين نجح صغار الفراعنة في آخر منافسة بين الفريقي في نوفمبر الماضي في لقاء ودي جمع بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تتعادل الكفه بين الطرفين، في المنتخب المصري في مركز الدفاع بوجود أحمد حجازي، ومحمود الونش، ويأتي خلفهم حارس مصر الأول والنادي الأهلي محمد الشناوي، ولكن ياتي الخطر في الكفه الأخرى من قبل مهاجم البرازيل ريتشارليسون، مهاجم فريق واتفورد الإنجليزي، والذي يتصدر هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

محمد الشناوي

قاد الدولي المصر محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي والاول، والنادي الأهلي، في المباريات السابقة في أولمبياد طوكيو في عدة كرات حاسمة، في شباك الفراعنة الصغار، ليقودهم للربع النهائي ويضرب موعد مع البرازيل في الدور الـ 8 من البطولة.

ويستعرض دوت الخليج أرقام ريتشارليسون مهاجم منتخب السامبا والفريق واتفورد في اولمبياد طوكيو، وماذا قدم في المباريات السابقة في البطولة.

أرقام ريتشارليسون

يمتلك ريتشارليسون قوة فتاكة أمام المرمى، حيث يحتل صدارة هدافي أولمبياد طوكيو برصيد 5 أهداف.

تتمثل قوة ريتشارليسون داخل منطقة الجزاء، حيث جاءت جميع أهدافه مع منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو، من داخل منطقة الـ 18.

سجل ريتشارليسون هدفين بالرأس من ضمن أهدافه الخمسة في أولمبياد طوكيو، وهذا يتطلب تركيز عالٍ من أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني، والخروج في الوقت المناسب من جانب محمد الشناوي في الكرات العرضية لمنتخب البرازيل، للحد من خطورة السفاح البرازيلي.

منتخب البرازيل

التركيز على ريتشارليسون لا يعنى إهمال باقي لاعبي البرازيل، حيث يضم منتخب السامبا كتيبة مدججة بالنجوم، وجميعهم قادرون على التسجيل في أي وقت.

كرة القدم لاع تعترف بالأداء، تعترف فقط بالمجهود والأداء على أرضية الملعب، حيث سبق وأن أحرج الفراعنة منتخب البرازيل في كأس القارات، عام 2009، وكان قريبا من التعادل 3 -3، لكن خسر بسبب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، كما حقق منتخب مصر مفاجأة مدوية بعدها في نفس البطولة بالفوز على منتخب إيطاليا بهدف دون رد.