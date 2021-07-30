اشتكى عملاء بنك القاهرة من تطبيق بنك القاهرة لعدم كفاءته خلال الفترة الماضية حيث أن تطبيق بنك القاهرة بدأ بشكل جيد ثم حدث اعطال به وهذا يعطل عملاء بنك القاهرة من اجراء عمليات مهمة .

دوت الخليج تطبيق بنك القاهرة يمكنك للعملاء الآن التسجيل في تطبيق بنك القاهرة للاستفادة من جميع مميزات تطبيق انجاز، مثل: إضافة و تنشيط المستفيد، دفع الفواتير و شحن رصيد الجوال عبر "سداد" و العديد من المزايا الأخرى. حساب جديد على تطبيق بنك القاهرة يمكنك الآن فتح حساب جديد عبر تطبيق بنك القاهرة انجاز بكل سهولة ودون الحاجة لزيارة الفرع للاستمتاع بتجربة رقمية فريدة في عالم التحويل الدولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق بنك القاهرة بيهنج .. العملاء يشتكون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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