بنك مصر .. العملاء: رقام خدمة عملاء بنك مصر مش بيردو

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اشتكى عملاء بنك مصر من عدم رد ارقام خدمة عملاء بنك مصر لحل مشاكلهم والاجابة على استفساراتهم من ارقام خدمة عملاء بنك مصر مما أغضب العملاء بنك كثيرًا .
دوت الخليج
ارقام خدمة عملاء بنك مصر
كتب أحد عملاء بنك مصر أن ارقام خدمة عملاء بنك مصر لا يردوا عليه وعندما ترد ارقام خدمة عملاء بنك مصر يتركونه على جهاز الانتظار فترة طويلة ولا يجد حلًا لمشكلته في النهاية.
خدمة عملاء بنك مصر
كما يمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر اتصالكم بالرقم 19888 من داخل جمهورية مصر العربية او 19888 (202+)من خارج جمهورية مصر العربية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
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