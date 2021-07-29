/642939/Tedata-المصرية-للاتصالات-كيفية-الحصول-على-أجدع-شحنة

تقدم شركة tedata المصرية للاتصالات الأن خدمة أجدع شحنة من tedata وهي ضمن المميزات التي تطرحها شركة المصرية للاتصالات هذه الفترة، ولهذا ننشر كيفية شحن خدمة tedata أجدع شحنة.

دوت الخليج الحصول على خدمة Tedata اجدع شحنة شحن رصيد: *555# شحن وحدات: *566# و لعرض أضعاف الشحنة وحدات اطلب *501# قبل الشحن شروط Tedata من المصرية للاتصلات We يتم تطبيق نفس التسعيرة لجميع طرق الشحن سعر الوحدات غير شامل ضريبة القيمة المضافة ستحاسب على سعر الدقيقة او سعر الميجابايت بعد انتهاء الباقة لجميع الشبكات على حسب نظامك الأساسي او باقتك الأساسية لا يمكنك الحصول أثناء شحن أجدع شحنة علي أي عروض وحدات مجانيه أو انترنت مجاني تستطيع الإستفادة بشحنة وحدات أجدع شحنة بطريقة المحاسبة الاتية: لا يمكن ترحيل الوحدات بعد انتهاء الصلاحية 1 دقيقة أو رسالة نصية لشبكة WE او خط أرضي = 1 وحدة 1 دقيقة أو رسالة نصية نصية للشبكات الأخرى = 5 وحدات 2 ميجا تساوي 1 ميجا استهلاك على التطبيقات الاتية: (Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Google Maps فى حالة استخدام اى تطبيق خارجة عن التطبيقات المذكورة سابقا فى كل قائمة ستتم المحاسبه بطريقة 1 ميجا تساوى 1 ميجا استخدام

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