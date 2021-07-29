/642938/فروع-بنك-cib-في-الجيزة-أكثر-من-80-ماكينة-صرف-ATM
فروع بنك cib في الجيزة يسأل عنها عملاء بنك CIB هذه الفترة حيث أنها طفرة على جوجل مصر ولهذا تحرص دوت الخليج على نشر فروع بنك cib في الجيزة والرابط الخاص بها.
دوت الخليج
رابط فروع بنك cib في الجيزة
الدخول على موقع بنك CIB الضغط على ماكينات الصرف والفروع من بنك CIB نكتب فروع بنك cib في الجيزة في البحث تظهر فروع بنك cib في الجيزة لمعرفة كل فروع بنك cib في الجيزة اضغط على هذا الرابط https://www.cibeg.com/ar/branch-and-atm-finder
فروع بنك cib في الجيزة
نرصد أبز فروع بنك cib في الجيزة في السطور التالية من ضمن 80 فرع.. كارفور زيزينيا - زيزينيا مول، شارع ضياء من شارع الهرم، بعد كايرو مول - الجيزة 40 ش اللبينى - قطعة رقم 284 كدستر الخيط القبلى - كفر نصار - المريوطية فيصل - الهرم - الجيزة 343 ش الملك فيصل محطة حسن محمد امام هيئة الابنية التعليمية ـ الجيزة 96 ش جامعة الدول - المهندسيين - الجيزة شارع الهرم، تقاطع شارع محمود سامى البارودي، بيراميدز مول - داخل كارفور ماركت - الهرم - الجيزة
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