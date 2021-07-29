/642937/أولمبياد-طوكيو2020-تاريخ-مواجهات-مصر-والسويد-في-كرة-اليد

يسعى منتخب مصر لحصد فوزه الثالث بمرحلة المجموعات بعد تغلبه على البرتغال ثم اليابان، بينما حصد منتخب السويد العلامة الكاملة أمام البرتغال والبحرين واليابان.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات مصر والسويد في كرة اليد.

ولم يسبق أن حقق منتخب مصر الفوز على منافسه السويد خلال 10 مواجهات سابقة جمعتهما سواء في الأولمبياد أو بطولة العالم لكرة اليد.

تاريخ مواجهات مصر والسويد في كرة اليد

بدأت لقاءات مصر والسويد في كرة اليد في أولمبياد 1964 وفاز المنتخب السويدي بنتيجة 26-11 بدور المجموعات، ثم تجدد الموعد في بطولة العالم 1995 وحقق المنتخب السويدي فوزا ساحقا بنتيجة 33-22.وتفوق منتخب السويد في ربع نهائي أولمبياد 2000 بمدينة سيدني الأسترالية بنتيجة 27-23، ثم تقابلا في مونديال 2001 بمرحلة المجموعات وتفوق المنتخب السويدي بنتيجة 29-23 وهي نتيجة الفريقين في مونديال 2003 بدور المجموعات أيضا.

وتعادل المنتخبان في دور المجموعات بمونديال 2015 ثم تقابلا في دور المجموعات بأولمبياد 2016 وفاز منتخب السويد بنتيجة 26-25، ثم تغلب المنتخب السويدي في مونديال 2017 بنتيجة 33-26.

وحقق منتخب السويد الفوز أيضا بدور المجموعات في مونديال 2019 بنتيجة 27-24، كما تغلب السويد في دور المجموعات ببطولة العالم خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنتيجة 24-23.

غيابات قائمة منتخب مصر لليد

وشهدت القائمة النهائية غياب كلًا من أحمد مؤمن صفا، أحمد هشام "سيسه"، أكرم يسري، عمر سامي، محسن رمضان، أحمد خيري، خالد وليد ومصطفى بشير.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.

قائمة يد مصر في الأولمبياد

في حراسة المرمى: كريم هنداوى - محمد الطيار - محمد على.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار".

وفي الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن وليد قداح.

وصانع ألعاب: أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع.

وفي الظهير الأيمن: يحيى خالد - أحمد الأحمر.

وفي الجناح الأيمن: محمد سند.

وفي الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى - أحمد عادل.