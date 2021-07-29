/642936/أولمبياد-طوكيو2020-وزير-الرياضة-يكرم-هداية-ملاك-وسيف-عيسى

حرص أشرف صبحي ،اليوم الخميس، على تكريم اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بطلي منتخب مصر في لعبة التايكوندو.

ويرصد دوت الخليج تكريم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لهداية ملاك صاحبة برونزية مصر في أولمبياد طوكيو، في الجودو.

وجاء ذلك تقديرًا لإنجازهما في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والفوز بميداليتين برونزيتين في منافسات أوزانهما.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت احتفاءً بختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات للموسم التاسع، والإعلان عن الفائزين بالمهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة المصرية لا تزال تواصل مشوارها في أولمبياد طوكيو حتى الآن، طامحًة في تحقيق ميداليات بعدما نجح الثنائي السابق ذكرهما في حصد ميداليتين.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.