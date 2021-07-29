/642933/أرقام-الأهلي-في-الدوري-بعد-الفوز-على-أسوان-بثلاثية

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب أسوان بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أرقام المارد الأحمر في الدوري حتى الأن.

أرقام الأهلي في الدوري حتى الأن

الهداف: محمد شريف 16 أكثر من صنع: معلول 10 أكثر من له تسديدات: 390 أكثر من له تسديدات على المرمى: 144 أكثر من له تسديدات بالعارضة: 12 أكثر من له أهداف: 54 أكثر من له أهداف متوقعة: 75 أكثر من صنع أهدافا: 41 أكثر من له تمريرات: 14565 أكثر من له تمريرات صحيحة: 12129

موسيماني يتحدث عن مواجهة أسوان بالدوري

وكشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تعليقه على تأجيل مباريات الدوري الممتاز مشيرا أن الهدف الذي أحرزه والتر بواليا في مباراة فريقه أمام أسوان، أنهى المباراة لصالح الأحمر.

وقال موسيماني : " كنا مستممتعين بالمباراة أمام أسوان ، وأستطعنا التسجيل لإستغلال ثغرة فتح الخطوط نتيجة تقدم المنافس للتسجيل". وواصل: " العصبية المتواجدة في الفريق بسبب عدم تأمين المباراة ، وعند تسجيلنا للهدف الثاني ، قام فريق أسوان بالتقدم للإمام لتقليص الفارق ، ويجب أن نكون سعدا لأننا حققنا الثلاث نقاط".

وتابع :"هدف بواليا قضى على أسوان وهذا السيناريو يحدث لنا في كل مباراة وأستطعنا استغلال مساحات زهرة الجنوب في الدقائق الأخيرة بإحراز الهدف الثالث وهي مثلها مثل آخر 3 مباريات خاضها الأهلي".

وعن تألق كهربا وبواليا، قال: " صبرت على كهربا في ٣ مباريات متتالية وأستطاع اليوم التسجيل ، وأنا لدي ثقة كاملة في خطط الهجوم".

وعلق موسيماني على تأجيل الدوري قائلا : "آخر مرة علقت على الموضوع كان هناك غرامة علي من جانب المسئولين، لذلك أرفض التعليق".

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام أسوان

وأنفرد محمد شريف لاعب الأهلي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة أسوان ، عقب تسجيله الهدف السادس عشر متفوقا على أحمد ياسر ريان صاحب الـ 15 هدفا.