الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات

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محمد سياف - ابو ظبي - الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021، ينتظر معرفتها الطلاب وأولياء أمورهم وأيضا أعضاء هيئة التدريس، وسوف نعرضها لكم بمزيد من التفصيل اليوم على موقع “مصر فايف”، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي يوم الاثنين 26 يوليو2021 قرار اعلان خريطة العام الدراسي الجديد على موقعها الرسمي وأيضا على صفحتها على الفيس بوك.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021

وقد أقرّت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021، لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات بكافة المراحل التعليمية والصفوف الدراسية وتم تحديد مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني 2022، وأيام الإجازات الرسمية للمدارس خلال العام الدراسي 2022-2021، بالاضافة إلى تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

الخريطة الزمنية التعليمية في مصر للعام الدراسي 2021/2022| خريطة مواعيد بدء الدراسة

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحة وزارة التربية والتعليم على الفيس بوك الخريطة الزمنية لمواعيد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مع استكمال لتطبيق نظام التعليم الجديد في مصر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2020 مواعيد بدء الدراسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية| ومواعيد إمتحانات نصف وآخر العام| وإجازة نصف العام 2020/2021| ومواعيد الإجازات طوال العام الدراسي

تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ في السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي العام الدراسي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢

في العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ في السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي العام الدراسي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل وللشهادة الإعدادية يوم السبت ١٥/ ١/ ٢٠٢٢

لجميع صفوف النقل وللشهادة الإعدادية يوم السبت ١٥/ ١/ ٢٠٢٢ تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ وتستمر حتى أسبوعين حيث تنتهي يوم الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢

الدراسي من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ وتستمر حتى أسبوعين حيث تنتهي يوم الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ تستكمل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وتنتهي يوم الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢.

(نهاية العام) لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢. تنبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢

يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ تبدأ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢. أما الامتحانات العملية فتبدأ يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢

يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢. أما الامتحانات العملية فتبدأ يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ يتم عقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل موعد بداية الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة النهائية.

يستمر العام الدراسي لمدة ٣٤ أسبوعًا

مدة أيام الدراسة الفعلية هو١٩٠ يومًا بما يعادل ٣٢ أسبوعًا؛ ٩٣ يومًا للفصل الدراسي الأول و٩٧ يومًا للفصل الدراسي الثاني .