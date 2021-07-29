رئيس هيئة التأمين: الرئيس السيسى يولى أهمية خاصة بملف العمالة غير المنتظمة 

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى أهمية خاصة لملف العمالة غير المنتظمة، خاصة فى ظل المشروعات القومية والعملاقة التى تنفذها الدولة المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتابع:" في ظل كل ذلك بنجرى ورا العمالة غير المنتظمة لمد الحماية الاجتماعية لها لأنهم يتعرضون لمخاطر عديدة مثل انقطاع الدخل لفترات عديدة على مدى الشهر..ناس على باب الله".
وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "الحياة"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن البعض ليس لديه وعى بأهمية التأمينات الاجتماعية، وهناك من ينظر إليها على أساس أنها مقتطعة من الراتب، والحقيقة غير ذلك تماماً، وتابع:" عندما يتم التأمين على أحد لمدة 3 شهور فقط وفى حالة حدوث حادثة أو وفاة تكون الأسرة مغطاه تأمينياً براتب لا يقل على 900 جنيه تزيد سنوياً".
وأكد "عوض"، أن الخطة الإصلاحية التي تنفذها الدولة على مظلة الحماية الاجتماعية الممثلة في التأمين الاجتماعى، سوف تسفر عن أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2500 جنيه شهرياً، مشدداً على أن هناك تنسيق بين وزارة الدولة على مستوى لعمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.
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