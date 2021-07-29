جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان، مساء اليوم، أنه فى تمام الساعة 18:15 أثناء مسير قطار 341 - 2552 إكسبريس "القاهرة - الزقازيق - المنصورة" بكم 46.900 بين "برقين - السنبلاوين" بخط "القاهرة - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة" عبرت سيارة ملاكى رقم د ط ف 6471 السكة فجأة من مكان غير معد للعبور.





وذكرت الهيئة أنه تم الاصطدام بالسيارة وحدوث محاشرة مع الجرار مما نتج عنه وقوع 3 وفيات، وقد تم رفع السيارة ثم انتظام حركة القطارات على الخط فى تمام الساعة 18:45. وناشدت الهيئة المواطنين بتوخى الحذر والالتزام بقواعد المرور وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور على خطوط السكك الحديدية، حفاظاً على أرواحهم وحفاظاً على انتظام مسير القطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: وفاة 3 أشخاص خلال عبور سيارة ملاكى من مكان خاطئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.