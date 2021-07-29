رسمياً.. توتنهام يعلن عن إعارة مهاجم الفريق.. تفاصيل

/642931/رسميا-توتنهام-يعلن-عن-إعارة-مهاجم-الفريق-تفاصيل

كشف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله إعارة أحد لاعبيه لنادي ميلتون كينز دونز خلال نافذة الانتقالات الصيفية.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عقد إعارة لاعب توتنهام هوتسبيرج.

توتنهام أوضح في بيانه، أن المهاجم الأيرلندي، تروي باروت، سيقضى موسم 2021/2022، مُعارًا لنادي ميلتون كينز، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

ولم يكشف توتنهام عن قيمة الصفقة المالية، ولكن تقارير صحفية ذكرت أنّ توتنهام حصل على 4 ملايين يورو.

تروي باروت قضى نصف موسم 2020/2021، مُعارًا لنادي ميلوول، والنصف الثاني من الموسم لعب لنادي إيبسويتش تاون.

باروت بمختلف الفئات السنية مع توتنهام شارك في 45 مباراة، وسجل 31 هدفًا.

رحلة توتنهام في البحث عن مدرب

أعلن نادي توتنهام هوتسبيرج عن الإستقرار وتعين نانو سانتوس، مدير فني للفريق، منذ مطلع الموسم، وذلك بعد رحلة بحث طويلة للفريق عن مدير فني للفريق، بعد خلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد رحيلة في أواخر الموسم الماضي.

وأكد نانو في رسالته لأولى بعد تعينه مدير فني للفريق، ويستعرض دوت الخليج رسالة سانتوس بعد تولية خلافة توتنهام هوتسبيرج.

قال: "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة ، نريد أن نجعل الجماهير فخورة و مستمتعة. إنه لمن دواعي سروري وشرف كبير أن اتواجد هنا ، أنا سعيد وأتطلع إلى العمل. ليس لدينا أي أيام نضيعها ويجب أن نبدأ مع بدء الموسم التحضيري في غضون أيام قليلة."

البرتغالي جوزيه مورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إقالة جوزية مورينيو صباح يوم التاسع عشر من أبريل الماضي، وذلك بعدما قرر عدم المشاركة في تدريبات الفريق إعتراضا على قرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكان جوزية مورينيو يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى الفريق وتلقى هزائم عديدة في بطولة الدوري، والخروج من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وكانت إدارة توتنهام لديها الرغبة في إقالة المدرب في نهاية هذا الموسم، ولكنها قررت الإنتظار حتى لا يتم دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاملا.

الإيطالي أنطونيو كانتي

ورفض الإيطالي أنطونيو كانتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، في الخامس من يونيو الجاري، تدريب الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، بعد مناقشات عديده تمت بين كانتي ورئساء النادي، في الأيام الماضية القليلة، ومحاولة الوصول إلي اتفاق وإمضاء العقد.