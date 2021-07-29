ليفربول يتلقى خسارة مدوية برباعية من هيرتا برلين ودياً

/642930/ليفربول-يتلقى-خسارة-مدوية-برباعية-من-هيرتا-برلين-وديا

انتهت أحداث مباراة ليفربول وهيرتا برلين، بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة، لصالح الفريق الألماني برلين، في لقاء جمع بين الفريقين ودياً، استعدادا للموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

وساهم النجم المصري محمد صلاح في الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة بالكعب لمينامينو سجل من خلالها ليفربول هدف التعادل الثاني خلال أحداث المباراة.

أهداف المباراة

وفي الدقيقة 21، حصل هيرتا برلين على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء تابعها سانتياجو أسكاسيبار، في المرمى مسجلا الهدف الأول للفريق الألماني، قبل أن يسقط ويتلقى العلاج بعد التحامه بحارس الريدز كيلير.

وأضاف الألماني سيردار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 31 بشكل رائع على طريقة فان باستن بتسديد كرة من الزاوية الضيقة لتسكن شباك ليفربول.

وقلص ساديو ماني الفارق بهدف في الدقيقة 36، بعد تسديدة سكنت الشباك.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح، ليسجلها مينامينو في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

خروج صلاح ومانى

وفي الدقيقة 60 أجرى يورجن كلوب عدد من التبديلات بخروج صلاح، وماني، ونابي كيتا، وميلنر.

وتقدم هيرتا برلين من جديد في الدقيقة 66، عن طريق المهاجم البديل ستيفان يوفيتيتش.

وعاد يوفيتيتش ليضيف الهدف الرابع لهيرتا برلين في الدقيقة 80، بعدما تلاعب بدفاع ليفربول ليسكن الكرة الشباك.

وقلص تشامبرلين الفارق بتسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 87 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ليفربول خلال معسكر أمام فاكير إنسبروك النمساوي، وشتوتجارت الألماني، فيما حقق الفوز أمام ماينز الألماني بهدف نظيف، قبل خسارة اليوم.

ويتبقى لليفربول مباراتين وديتين أمام أتليتك بلباو، وأوساسونا، قبل العودة لإنجلترا لخوض مباراة نوريتش سيتي في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول، والثنائي العائد من الإصابة فان دايك وجو جوميز على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل.

تشكيل ليفربول أمام هيرتا برلين وديًا

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: ميلنر، كيتا، إليوت.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، مينامينو.